En Freideg de Moien ass de President vun der Gewerkschaft vun de Chargéen (ACEN) eisen Invité vun der Redaktioun.

Ouni Chargéen kéint d‘Lëtzebuerger Schoul net fonctionéieren. An de Lycéeën ginn aktuell nämlech bal een Drëttel vun alle Stonnen vun hinne gehalen. Een Deel vun hinnen kéint no 15 Joer "fonctionnariséiert" ginn, seet den Educatiounsminister.

D‘Realitéit um Terrain wier awer eng aner, kritiséiert d‘ACEN, d‘Gewerkschaft vun de Chargéen. Wat ënnerscheet de Chargé vum Enseignant? Firwat ginn d'Chargéen mam nämmlechten Diplom manner bezuelt a mussen méi Stonne schaffen? A wéi eng Fuerderungen stellt d'ACEN un den Educatiounsminister?

Dat froen mer e Freideg de Moien de President vun der Gewerkschaft vun de Chargéen De Luc Wildanger ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

