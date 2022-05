E Méindeg de Moie war den CSV-Deputéierten a Stater Schäffen eisen Invité vun der Redaktioun.

De Laurent Mosar huet sech e Méindeg de Mueren am RTL-Interview enttäuscht gewisen, vun den Aussoe vun der Finanzministesch Backes an der Emissioun am Background e Samschden. Den CSV-Deputéierten a Stater Schäffen hätt keng konkret Iddien héieren, wéi et mat de Finanze vum Land soll weider goen – an dat bei 20 Milliarden Euro Scholden, der héchster Staatsschold an der Geschicht vum Land. Et wier näischt geschitt um steierleche Plang fir d'Monoparentauxen, keng Upassung vum Steierbarème un d'Präisdeierecht an et géing jo elo och keng Steierreform méi kommen, déi eigentlech geplangt war.

Och déi batter néideg Diversifikatioun vun der Lëtzebuerger Ekonomie wier nach ëmmer net geschitt. Speziell well ee géing gesinn, dass de Finanzsecteur an Zukunft net méi wäert sou staark sinn. Vill Banke géingen hir Haaptaktivitéiten an d'Ausland verleeën. Et hätt een donieft awer quasi keng aner Aktivitéiten ugezunn. An d'Regierung géif einfach net genuch maachen, fir attraktiv ze sinn fir Betriber. Fage a Knauff wieren een Trauerspill gewiescht an vu Google hätt een och schonn zanter Wochen näischt méi héieren, esou de Laurent Mosar.

Op d'Fro, ob et net och eng CSV war déi de grousse Poids vun der Finanzplaz mat zementéiert hutt, sot de Politiker, dass et jo och an Zukunft nach eng staark Bankeplaz bräicht, mee et misst ee sech eben diversifizéieren. Ökologesch Produite missten do zum Beispill vu Steiererliichterunge profitéiere kënnen.



Wat Sécherheet an der Stad ugeet, do géif ee mat Verspriechen vun der Regierung ofgespeist ginn, ouni datt eppes um Terrain géif geschéien. Et géing mëttlerweil souguer e weideren Drogen-Hotspot nieft der Stater Gare a Bouneweg ginn, nämlech d'Uewerstad an de Park, esou de Stater Schäffen. Enn Oktober hat de Policeminister Henri Kox zesumme mat anere Ministèren e ganze Mesurëpak presentéiert, dorënner méi Kamera-Iwwerwaachung a verschiddene Quartieren, een "Platzverweis Light“ a Bodycams fir d'Policebeamten: dovunner wier um Terrain awer nach näischt ëmgesat ginn. Och a punkto Demonstratiounsrecht hätt sech nach näischt gedoen. Do hätt d'Justizministesch Tanson versprach, fir ze kucken, fir d'Rebellioun géint d'Poliziste méi staark ze bestrofen an et sollt och eng Initiativ geholl ginn, fir d'Späize géint Polizisten ze bestrofen. Och do wier näischt geschitt, esou den Invité.

Et wier och erstaunlech, datt d'Familljeministesch elo scho hiren Interessi um Stater Buergermeeschterposten manifestéiert hätt, obwuel d'Spëtzekandidatur vun der DP nach guer net géing zur Dispositioun stoen. Wa sech d'Madamm Cahen an hirem Ministère langweilt, kéint se jo d'Historie vun de Covid-Fäll an den Altersheemer am Land opschaffen, sou de Stater Schäffen Laurent Mosar.

