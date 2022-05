En Dënschdeg de Moien ass den Direkter vun der Fedil eisen Invité vun der Redaktioun.

Schonn haut kéint een neien EU-Sanktiounpak géint Russland op den Dësch kommen, mat dem dann een europawäite Pëtrolsembargo kéint Realitéit ginn. Wat géing dat fir d'Lëtzebuerger Industrie bedeiten, déi souwisou scho mat der Inflatioun, der Penurie vu Material a Mains d‘oeuvres a vill Onsécherheet geplot sinn?

Wéi wierke sech d'Mesuren aus dem Tripartite-Accord aktuell um Terrain aus? A wéi stellt sech d'Industrie op fir d'Zukunft an Zäite vu Klimawandel an Digitalisatioun?

Dat froe mer de Moien de René Winkin. Den Direkter vun der Industriellefederatioun Fedil ass géint 8.10 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.

