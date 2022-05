E Mëttwoch de Moien war d'Carole Reckinger vun der Caritas eis Invitée vun der Redaktioun.

Aarm trotz Aarbecht, eng Realitéit och zu Lëtzebuerg. Eppes méi wéi eng Persoun vun 10 hei am Land wier vun deem Aarbechtsaarmutsriskio betraff. Am europäesche Verglach si mer d'Nummer 2, hanner Rumänien. An d'Situatioun hätt sech an de leschte Jore just weider zougespëtzt.

Dat sot d'Carole Reckinger vun der Caritas e Mëttwoch de Moien am RTL-Interview. Als "working poor" gëllt een offiziell, wann een no de sozialen Transferten, manner wéi 60% vum Medianakommes verdéngt an op d'mannst an de leschte 7 Méint geschafft huet.

Frontalieren, déi jo awer ëmmerhi méi wéi 40% vun de Beschäftegten ausmaachen zu Lëtzebuerg, ginn net erfaasst. D'Statistike spigelen deemno net déi komplett Realitéit erëm. Et wéisst ee guer net, wéi d'Zuele wierklech sinn, sou d'Carole Reckinger e Mëttwoch de Moien. Vill Leit géife jo, well se net genuch Akommes hunn, wéinst den héije Wunnkäschten iwwert d'Grenz wunne goen.

Speziell Jonker tëscht 18 a 24 Joer wiere betraff a Monoparentallen, sinn der Caritas no hei am Land vun Aarbechtsaarmut betraff. Grad wéi Persounen, déi Deelzäit schaffen oder e CDD hunn. A virun allem déi Stéit betraff déi just ee Salaire hunn.

Datt d'Situatioun esou uerg ass, wier duerch vill Facteuren ze erklären. Een Haaptgrond sinn d'Logementskäschten hei am Land, sou eis Invitée vun der Redaktioun. Wann de Gros vun der Pai dropgeet fir d'Wunnen.

Upassung vu Steiertabellen u Präisdeierecht an Entlaaschtung fir Elengerzéier mussen elo kommen

D'Politik géif de Probleem net seriö genuch huelen. Et géif wuel keng spezifesch Mesurë fir d'Aarmutsbekämpfung. Mä eng Steierreform zum Beispill géif hëllefen, fënnt d'Responsabel fir politesch Froe bei der Caritas. Et misst een endlech deene villen Ongerechtegkeeten an onsen Steiersystem entgéintwierken.

Wéi datt Salairen zu 100%, Kapital awer nëmmen zu 50% besteiert ginn.

Och de Steierbarème misst elo direkt no uewen erweidert an d'Monoparentalle steierlech entlaascht ginn. Och ouni fundamental Steierreform misst et méiglech sinn, datt Elengerzéier, déi potentiell mat am meeschte vum Aarmutsrisiko betraff sinn, op Dauer hir Steierklass 2 vu virdrun hale kënnen.

Och d'Upassung vun de Steierbarèmen un d'Präisdeierecht dierft net weider decaléiert ginn.

Politik ouni Wäitsiicht

Der Politik géif et an dëser Fro, grad wéi beim Klima, awer u Wäitsiicht feelen. Dobäi bräichte mer awer eng sozialgerecht an ekologesch Visioun vun der Zukunft.

D'Mesuren, déi op der Tripartite decidéiert goufen, nennt d'Carole Reckinger just punktuell, zäitlech limitéiert an aus der Urgence eraus decidéiert. Wat géif feelen, wier awer méi eng déifgräifend Diskussioun doriwwer, wéi mer an dësem Land liewe wëllen.

