En Donneschdeg de Moie war de Responsabele vum Service Migrants et Refugiés vum roude Kräiz eisen Invité vun der Redaktioun.

Eng 1.500 Leit ginn den Ament an de Strukturen betreit. Ronn 5.000 Ukrainer hunn eng temporär Protektioun hei zu Lëtzebuerg gefrot, vun deenen der awer ganz vill net an ëffentleche Strukturen ënnerkoumen. Dat sot de Christof Muller, de Responsabelen fir de Refugiées-Service bei der Croix Rouge en Donneschdeg de Moien als eisen Invité vun der Redaktioun.

An der Moyenne kommen nach ëmmer 15 bis 20 Leit pro Dag aus der Ukrain hei un. Déi Leit déi elo ukommen, dovun hunn der vill de Krich hautno erlieft, well se dacks méi aus dem Osten vun der Ukrain stamen.

Et géifen och méi eeler Leit ewell hei ukommen, den Undeel vu Mineuren wier méi kleng wéi ufanks gefaart..

Et wier kee Geheimnis dass och déi Strukturen, déi fir Leit aus anere Länner geduecht sinn, zu iwwer 90% ausgelaascht wieren, sot de Christof Muller. Et soll awer genuch Plaz gi fir jiddereen.

