E Freideg de Moien ass de grénge Policeminister eisen Invité vun der Redaktioun.

Wou ass de Mesurëpak drun, dee fir méi Sécherheet, notamment op der Stater Gare, suerge soll?

Dat froe mer e Freideg de Moien de grénge Policeminister Henri Kox, nodeems de Stater Schäffe Laurent Mosar bei eis kritiséiert hat, et wier nach ëmmer näischt ëmgesat.

Donieft geet et mat eisem Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8 ëm de Rekrutement bei der Police an d'Nowéie vun der Demissioun vum Carole Dieschbourg.

