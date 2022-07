Dat huet den Tourismus- a Mëttelstandsminister e Freideg als eisen Invité vun der Redaktioun erkläert.

Den neien Avis vun den Experten iwwer eng méiglech Corona-Impfflicht zu Lëtzebuerg wär vill méi nuancéiert wéi deen am Januar. En hätt evaluéiert, sot e Freideg de Moien de Lex Delles. De liberalen Tourismus- a Mëttelstandsminister war eisen Invité vun der Redaktioun.

Et hätt ee sech de Rapport gutt ugekuckt, och wann en ënnert dem Stréch eng Impfflicht fir Persounen iwwer 50 Joer festhält, wär en awer ganz differenzéiert. Just am "worst case", an engem vu 7 Zenarien, géif eng Impfflicht Sënn maachen. Et misst een ëmmer d'Verhältnesméissegkeet kucken, mä am Fall vun enger Impfflicht besonnesch. An déi géif seng Partei fir de Moment net onbedéngt gesinn. Hie sot dat als DP-President, wéi en ënnerstrach huet. Op d’Regierungsdecisioun wollt hien net virgräifen.

De Lex Delles ass zanter véier Wochen de President vun der DP. Hie bezeechent sech selwer als sozial-liberal a wär mat Iwwerzeegung an d’DP gaangen. Et géif een eng staark Wirtschaft brauchen, net als Selbstzweck, mä fir e gudde Sozialstaat. Hien hätt seng Prinzippie vu Fräiheet, Responsabilitéit a Solidaritéit, déi e mat der DP gemeinsam hätt.

Zanter dem 1. Juli ginn et keng Corona-Hëllefe méi fir d'Betriber. Vun de Classes Moyennes sinn am ganze 586 Milliounen Euro ausbezuelt ginn. Zäitweis gouf et bis zu 3.000 Eenzeldemanden de Mount wéi vill zou war, zum Schluss elo just nach 300 Demanden.



D’Tourismusbranche hätt sech och erkritt. Do wär een nees um Niveau vun 2019. Ganz vill Touriste géifen op Lëtzebuerg kommen. De Fräizäit-Tourismus géif d'Pertë vum Business-Tourismus opfänken. D’Hotelle wären an der Moyenne zu 67-69% beluecht. De Lex Delles rechent mat enger ganz gudder Saison 2022.

E Freideg de Moie sinn d’Ministere beieneen an d’Experte kommen och an de Regierungsrot. Um 14 Auer ass dann eng Pressekonferenz, déi Dir kënnt live bei eis op RTL.lu suivéiere kënnt.

