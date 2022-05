En Mëttwoch de Moie war de Chef-Ekonomist an Direkter vum Entreprenariat an der Chambre de Commerce eisen Invité vun der Redaktioun.

"Am Abrëll ass d'Inflatioun op 7 Prozent eropgaangen an effektiv ass dat e Chiffer, dee mer zanter de 70er Joren net méi kannt hunn. A wat nei ass, ass dass déi Inflatioun, déi mer den Ament gesinn, sech iwwer eng laang Period streckt." Dat sot de Marc Wagener e Mëttwoch de Moien hei op der Antenn. De Chef Ekonomist an Direkter vum Entreprenariat an der Chambre de Commerce war Invité vun der Redaktioun.

Bei der Tripartite hätt een nach gemengt, d'Präisdeierecht géing 2023 nees vill manner staark klammen, ma elo géinge schonn 3 Prozent virausgesot ginn, deemno géing d'Inflatioun och nach méi héich bleiwen, wéi mer dat déi lescht 20 Joer gewinnt waren. "Am Abrëll ass d’Inflatioun op 7 Prozent geklommen, wat mer ganz laang net méi kannt hunn hei am Land. D'Wirtschaft ass direkt kompaktéiert a wäert sech ofschwächen."

De Compteur vun den Indextranchen op null setzen

Bei enger "normaler" Inflatioun vun 2 Prozent d'Joer géing all 13-15 Méint eng Indextranche falen an dat wier och ze packen, sou de Marc Wagener. Mee den aktuellen Indexsystem géing an d'Absurd gedriwwe ginn, wann d'Inflatioun op eemol bei 5, 6 oder 7 Prozent wier a méi Indextranche beienee fälleg wären. Domadder géing een d'Inflatioun nämlech weider undreiwen, esou den Invité. Eng Léisung wier dann entweder eng Tranche d'Joer ze bezuelen oder ganz volatil Produiten aus dem Wuerekuerf erauszehuelen.

Donieft kéint sech den Ekonomist et awer och virstellen, um Enn vun enger ganz héijer Inflatiounsperiod (wéi aktuell) de Compteur op 0 ze sëtzen, fir dass eben net 2-3 Tranchë misste matenee bezuelt ginn. Da géing een eréischt déi nächst Indextranche nees bezuele wann d'Inflatioun bei 2,5 Prozent ass, erkläert de Marc Wagener. Et misst awer och dru geduecht ginn, de Steierbarem geziilt un den Index unzepassen, fir Leit, déi net vill verdéngen.

Wirtschaft dréint méi lues, europäesche Leetzëns wäert eropgoen

D'Wirtschaft géing elo méi lues dréien, no engem gudde Joer 2021. Besonnesch concernéiert wieren den Transport wéinst der Hausse vun de Pëtrolspräisser, d‘Siderurgie wéinst engem Manktem un Previsibilitéit, de Commerce well d‘Fournisseure méi deier Präisser hunn, den Horeca well se nach net aus der leschter Kris eraus sinn a well och de Mindestloun nees an d‘Luucht geet an awer och de Finanzsecteur.

Wann d'Europäesch Zentralbank de Leetzëns wéi erwaart am Summer erop sëtzt wier d'Zil dovunner, datt manner Prête gemaach ginn a manner soll consomméiert an investéiert ginn. Fir d'Leit géing dat heeschen, datt de variabelen Taux op hire Prêten erop geet. Als Beispill: 1 Prozent weider op enger hallwer Millioun wieren dann awer 250 Euro de Mount. Den Ament wier et awer net sënnvoll, just Suen an de System ze stiechen, well et iwwerall Enkpäss géinge ginn, a wann d'Offer dann net nokënnt, klammen d'Präisser nach méi, sou de Chef Ekonomist. Wirtschaftspolitesch kéint een awer eppes maachen, zum Beispill d'ekologesch Transitioun acceleréieren a méi Handel opbauen.

