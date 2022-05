En Donneschdeg de Moien ass déi nei Ëmweltministesch eisen Invité vun der Redaktioun.

No der Demissioun vun der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg wéinst der Enquête iwwer d'Gaardenhaischen-Affär huet hir Nofollgerin, d'Joëlle Welfring e bësse méi wéi ee Joer Zäit, fir d'Ëmweltpolitik ze leeden.

Fir doriwwer ze schwätzen, ass si en Donneschdeg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun. Mir froe si, wat nach an den nächste Méint ëmweltpolitesch ëmgesat gëtt, respektiv wouriwwer de Wieler wäert mussen tranchéieren. Méi spezifesch schwätze mer och iwwer de Klimabonus an d'Ëmweltprozeduren.

Den Interview mam Joëlle Welfring wéi gewinnt um 10 op 8 hei op RTL.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.