En Dënschdeg ass den Internationalen Dag géint Homo-Bi-Inter- an Transphobie. Weltwäit hätt sech d'Situatioun fir d'LGBTIQ+ Communautéit wärend der Corona-Pandemie verschlechtert, zu Lëtzebuerg awer net, och wann an de leschten zwee Joer net vill geschitt ass. Dat sot de Max Lamesch, President vum Cigale, dem Informatiouns- an Accueil-Zenter, am RTL-Interview.

Hei am Land kéint een awer houfreg sinn op dat wat areecht gouf, dat duerch verschidden Organisatioun awer och op kommunalem an nationalem Niveau. An awer géif et nach vill Diskriminatioun fir LGBTIQ+ Leit ginn. An de Schoulen, op der Aarbecht oder bei der Sich no enger Wunneng.

De Max Lamesch hofft och, datt ee beim Sujete "Drëtt Geschlecht" am Pass geschwënn weider kënnt a bedauert, datt an deem Kontext eng Chance verpasst gouf, dës Notioun an déi nei Verfassung afléissen ze loossen.

Ma, et dierft een och net alles wat vun der LGBTIQ+ Communautéit gefuerdert gëtt, negativ gesinn. Mamm a Papp ofschafen zum Beispill, wier net de But. Et géif dorëmmer goen, do niewendrun ze existéieren.

Sou de Max Lamesch vum Informatiouns- an Accueil-Zenter.

