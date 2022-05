En Dënschdeg de Moie war d'Direktesch vum SCAS eis Invitée vun der Redaktioun.

De SCAS ass net d'Accord, datt Jonker eréischt vu 14 Joer un ënnert d'Jugendstrofrecht solle falen, esou d'Marie-Claude Boulanger, Direktesch vum Service central d'assistance sociale vum Parquet. Och bei méi jonke Kanner, déi eng Strofdot begaangen hunn, kéint eng repressiv Mesure Sënn maachen.

Mat der Reform vum Jugendschutz géing de SCAS eng ganz aner Aarbechtsweis kréien. An Zukunft soll d'Jugendstrofrecht an de Jugendschutz an 2 verschiddene Gesetzer getrennt ginn. De SCAS wäert deen Ament just nach mat Jonke vu 14 bis 21 Joer schaffen, déi eng Strofdot begaangen hunn. Den Ament ass de Service och fir den Encadrement vu Kanner a Jonken zoustänneg, déi an enger schwiereger Situatioun sinn a bei deene Mesuren Doheem mussen ëmgesat ginn.

Ee vun den Argumenter fir d'Reform ass, datt manner Kanner solle placéiert ginn. Et géing een awer och elo scho beim SCAS probéiere Placementer z'evitéieren, esou d'Marie-Claude Boulanger.

Invité vun der Redaktioun: Marie-Claude Boulanger

