En Donneschdeg de Moien ass d'Direktesch vun der ADEM eis Invitée vun der Redaktioun.

En Donneschdeg ass den RTL-Jobdag no zwee Joer Pandemie endlech nees physesch tëscht Patronen a Leit, déi no enger Aarbecht sichen. Dofir ass d'Direktesch vun der ADEM eis Invitée vun der Redaktioun.

Wéi ass den Zoustand vum Lëtzebuerger Aarbechtsmaart? Wat gëtt ënnerholl, fir der Penurie un qualifizéiertem Personal - wat iwwerall beklot gëtt - entgéint ze wierken? A wéi wëll een de Problem vun de Laangzäit-Chômeuren an de Grëff kréien? Dat froe mir géint 10 op 8 d'Isabelle Schlesser.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.