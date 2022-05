E Freideg de Moie war d'DP-Ost-Deputéiert eis Invitée vun der Redaktioun.

E Modell, wou Dokteschcabinete mat Spideeler zesummeschaffen: "dat ass dee Modell, dee mir eis als DP virstellen". Anescht wier eng anstänneg Gesondheetsversuergung, virun allem am Osten an am Norde vum Land net dran. Där Meenung ass d'Carole Hartmann, DP-Ost-Deputéiert. Si war e Freideg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun. D'Patienten am ländleche Raum géife sech dacks beschwéieren, dass ee fir en Traitement misst an e Spidol fueren. Am Ausland géif ee gesinn, dass et och anescht geet: nämlech mat enger medezinescher Versuergung baussent de Spideeler. Et misst een fortkommen vun deem zentristesche Modell vun der Spidolsmedezin.

De System vun der Nomenclature misst dem Carole Hartmann no iwwerdeems komplett op de Leescht geholl ginn. Do kéint ee sech um Schwäizer Modell orientéieren, dee vill méi modern opgebaut wär. Vill Prozedure géifen am Grand-Duché vill ze laang schleefen, wat een um Beispill vun der Psychotherapie gutt géif gesinn. Zanter Jore géif iwwer een Tarif fir de Remboursement geschwat ginn, ma bis ewell wier een nach net zu engem Resultat komm.

DP ass net fir eng Aarbechtszäitverkierzung, mee fir méi Flexibilitéit.

Den aktuellen Debat iwwer d'Aarbechtszäitverkierzung wier kee Sujet am aktuelle Koalitiounsaccord a wär zu dësem Zäitpunkt net dat, wat d'Leit wéilten, sou d'Carole Hartmann. Se wéilten hiert Aarbechts- a Privatliewen esou gutt et geet matenee verbannen. A fir dat ze maachen, misst een de ganzen Aarbechtssystem moderniséieren an virun allem dem Employé an dem Patron méi Flexibilitéit ginn. An dofir misst d'Fräiheet geschaaft ginn, dass an de Betriber selwer tëscht béide Säiten negociéiert gëtt. Mol méi, mol manner schaffen, mat engem Zäit-Spuerkont, kéint sech d'DP och am Privatsecteur virstellen, sou d'Invitée. Donieft hutt si sech och dofir staark gemaach, fir d'Couverture an d'Protektioun vun den Independanten ze stäerken.

Den 12. Juni ass iwwregens DP-Kongress. Do wäert d'Carole Hartmann kandidéieren, fir nei Generalsekretärin vun de Liberalen ze ginn.

Invité vun der Redaktioun: Carole Hartmann

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.