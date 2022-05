E Mëttwoch de Moie war de laangjäregen CSV-Deputéierten eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Chamber hätt besser sollen net just een Expert héieren zum Ëmgang mat der Affär Carole Dieschbourg. Dat sot de fréieren CSV-Deputéierten a President vun der Verfassungskommissioun Paul-Henri Meyers e Mëttwoch de Moien hei Antenn als Invité vun der Redaktioun.

Hie géing verstoen, datt d'Chamber zéckt an hir Meenung ännere géing, ma de Choix, fir en neit Gesetz ze maachen, wéi de Verfassungsexpert Luc Heuschling et proposéiert huet, wier a sengen Aen net dee richtege Wee. Fir de Paul-Henri Meyers stellt dat eng Rei Geforen duer. Engersäits hätt d'Chamber schonn eng éischte Kéier deen Deel vun der Verfassungsreform gestëmmt, mat deem d'Basis vum Gesetz ofgeschaaft gëtt - d'Gesetz wier also gezwongenermoossen zäitlech limitéiert. Et wier e Gesetz, dat fir eng Persoun geschriwwe gëtt an dat sech op Faiten aus der Vergaangenheet bezitt. An et géing sech och d'Fro stellen, ob d'Chamber d'Gewaltentrennung respektéiert. De Roll vun der Chamber wier et, Gesetzer ze maachen an d'Regierung ze kontrolléieren, net an eenzele Fäll z'enquêtéieren. Fir de CSV-Politiker misst d'Chamber kucken, ob den Dossier genuch hiergëtt. Wann net, misst se dem Parquet soen: "mir maachen näischt". A wa belaaschtend Elementer do sinn, kéint d'Chamber eng Resolutioun huelen, mat där se seet: "Mir hunn den Dossier gesinn, et sinn Elementer dran, déi verdéngen, datt Instruktioun weider gefouert gëtt, d'Persoun wëll gehéiert ginn, dofir froe mir Parquet, fir weider z'instruéieren."

