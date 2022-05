E Freideg de Moie war den Direkter vum Statec eisen Invité vun der Redaktioun.

Den Tripartite-Accord ass net iwwerholl, och wann déi nächsten Indextranche wuel éischter erfale wäert, wéi deen Ament nach geduecht. Dat sot de Serge Allegrezza um Freideg de Moien als Invité vun der Redaktioun.

Ob se effektiv elo schonn am Juni declenchéiert gëtt an am Juli dann erfält, dat wollt eisen Invité nach net mat honnertprozenteger Sécherheet soen. Et hätt ee scho mol de Fall gehat, datt ee ganz no um Declenchement gewiescht wier an awer net komm wier. Et kéint een awer dovunner ausgoen, datt d'Indextranche am Juli erfält. De Serge Allegrezza kontestéiert d'Statec-Previsioune wiere kuerz no der Tripartite schonn iwwerholl gewiescht. Uganks Mee hat de Statistikinstitut nei Inflatiounsprevisioune verëffentlecht, déi iwwert dat erausgaange sinn, wat nach am Februar erwaart gouf.

Fir dëst Joer géingen d'Mesuren aus dem Accord awer op alle Fall duergoen. Dat géif och d'Note de conjoncture ënnermaueren, déi am Juni kënnt. Dem Statec-Direkter no, hätt een eng eenegermoosse gutt Previsibilitéit fir dëst Joer. Wat d'nächst Joer ugeet, géing alles vum Wanter ofhänken. Do géif sech alles entscheeden. Et wéist een elo nach net, ob de Krich an der Ukrain dann nach am Gaangen ass, ob Russland nach Gas liwwert, respektiv ob d'EU de russesche Gas nach wéilt. Wann net, géing dat e Schock op d'Präisser ginn, et géing sech dann och d'Fro stellen, u wéi eng Quantitéite vu Gas een nach kënnt a wou muss rationéiert ginn.

Uganks Abrëll sot de Statec-Direkter nach um 100,7 de Kafkraaftverloscht géif déi nächst zwee Joer duerch d'Kompensatiounsmesuren "largement combléiert" ginn. Do ass de Serge Allegrezza also méi virsiichteg ginn. Wéi et weider geet, do kéint de Statec grad wéi all déi aner Statistikinstituter am Ausland och, net virgräifen. Dat eenzegt wat ee maache kéint wier Zeenarie bauen.

Zu der Kritik vun der OGBL-Presidentin Nora Back rezent am Background, d'Statec-Prognosen hätten op enger falscher Faktelag baséiert, well se dovunner ausgaange wier, datt de Krich eriwwer wier, sot de Serge Allegrezza, wärend der Pandemie hätt op ee mol jidderee gemengt e wier Virolog, elo géingen et op ee mol Dausende Militärstratege ginn. De Statec géing déi international Tendenzen a Previsioune suivéieren a versichen déi op Lëtzebuerg z'iwwerdroen. D'Onofhängegkeet vum Statec stéing net um Spill, do war de Serge Allegrezza um Freideg de Moie formell. Dat géif ee schonn eleng dorunner gesinn, datt si massiv kritiséiert géifen... vun alle Säiten.

