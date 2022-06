En Mëttwoch de Moien ass de President vun der ABBL eisen Invité vun der Redaktioun.

Déi héich Inflatioun dierft am Juli dozou féieren, datt déi Europäesch Zentralbank d'Enn vun der Nullzëns-Politik alaut. Mir wëllen doriwwer mam President vun der ABBL, der Associatioun vun de Banken a Banquieren schwätzen.

Wat bedeit dat fir d'Banken an d'Clienten? Wie ka sech an Zukunft nach eng Wunneng zu Lëtzebuerg kafen? A wäert een och elo méi Zënsen um Spuerbuch kréien?

De CEO vun der Raiffeisen-Bank Guy Hoffmann ass géint 8.10 Auer eisen Invité vun der Redaktioun. Mat him geet et och ëm Bankefraisen an d'Attraktivitéit vun der Bankeplaz

