En Donneschdeg de Moien ass den CSV-Deputéierten eisen Invité vun der Redaktioun.

De Moie kuerz no 10 Auer hält den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyi eng Ried per Videomessage virum Lëtzebuerger Parlament. De Lëtzebuerger Premier hat um extraordinären EU-Sommet een Appell dofir gemaach, dass weider Waffe sollen an d'Ukrain bruecht ginn. Ass dat de richtege Wee?

Wéi steet d'CSV zu engem méiglechen EU-Bäitrëttsstatus fir d'Ukrain? A wéi kann een den Impakt vum Krich also d'Inflatioun an déi héich Energiepräisser offiederen? Dat froe mer den CSV-Deputéierte Paul Galles. Hien ass aktiv an der aussepolitescher Kommissioun vun der Chamber an ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

