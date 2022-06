En Freideg de Moien ass de Responsabele vun der Kommunikatioun bei Unicef Lëtzebuerg eisen Invité vun der Redaktioun.

Zanter genee 100 Deeg ass Krich an der Ukrain, ass Krich an Europa. Déi russesch Invasioun huet scho vill Leed an Doudeger provozéiert. An ënnert anerem 5,2 Millioune Kanner sinn an der Ukrain op humanitär Hëllef ugewisen.

D'Vereenten Natiounen warnen, datt de Krich an der Ukrain och amgaangen ass, d'Hongerkrise weltwäit zouzespëtzen. Mir schwätzen doriwwer mam Responsabele fir Kommunikatioun bei Unicef Lëtzebuerg. De Paul Heber ass eisen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8.

