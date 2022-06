E Mëttwoch de Moie war de President vum Konsumenteschutz eisen Invité vun der Redaktioun.

Bei der Deckelung vun den Energiepräisser wier méi dra gewiescht, sou de President vum Konsumenteschutz Nico Hoffmann am Kontext vun der héijer Inflatioun. De Konsumenteschutz hat sech donieft fir eng Baisse vun den Accisen, de Steieren an der TVA staark gemaach a steet och weiderhin hannert där Fuerderung. Virun allem misst awer d'Steiertabell endlech un d'Präisdeierecht ugepasst ginn. An d‘ULC mécht sech Suergen iwwert den Impakt vun der héijer Inflatioun op d'Tariffer an den Altersheemer. Hei misst de Staat vun engem gewëssenen Niveau un agräifen an d'Präisser zum Beispill deckelen. Och géif et un Transparenz an der Präispolitik feelen. Déi zoustänneg Ministesch Cahen hätt an deem Kontext och en neit Gesetz versprach. Bis ewell wier awer och do nach net vill geschitt.



Weider keng Satisfaktioun krut d'ULC, fir ze verhënneren, datt weider Postgebaier a Bankagencen zougemaach goufen. Besonnesch eeler Leit bräichten awer Ënnerstëtzung bei verschiddenen Operateuren. De President vum Konsumenteschutz huet kee Versteesdemech, dass eeler respektiv vulnerabel Leit hir Bankfraise fir alldeeglech Operatiounen net kënnen erlooss kréien. Dës Fraise sinn an der Moyenne bannent engem Joer ëm ronn 15% an d'Luucht gaangen. An enger europäescher Direktiv wier dëst och virgesinn, mee wier hei am Land och nach net ëmgesat ginn.



Déi meescht Sträitfäll, mat deenen de Konsumenteschutz konfrontéiert ass, kommen iwwerdeems aus dem Logementsberäich. D'ULC huet zejoert 4.700 nei Dossiere vu Litigen opgemaach an dovunner sinn iwwer 50 Prozent aus dem Bau. Sträitfäll si virop iwwer de Bail à loyer, Problemer Punkto Co-Proprietéit a Kontrakter mat Agencen. Donieft sinn et soss Problemer mat Verwaltungen, Kaf vun Autoen a Finanzservicer. De Konsumenteschutz huet dann och d‘lescht Joer ronn 46.000 Telefonater gefouert an iwwer 1.800 Berodunge gemaach. D'Zil wier ëmmer, e Kompromëss ze fannen. A manner wéi 1% géif awer um Enn de juristesche Wee ageschloen ginn. Wat d'Sammelkloen ugeet, waart de Konsumenteschutz nach ëmmer op den Avis vum Staatsrot. Et hofft een, datt d'Gesetz spéitstens am Hierscht gestëmmt gëtt.

Invité vun der Redaktioun: Nico Hoffmann

