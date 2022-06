En Donneschdeg de Moien ass de Stater Schäffen eisen Invité vun der Redaktioun.

De Sozialschäffe vun der Stad Lëtzebuerg de Maurice Bauer ass eisen Invité vun der Redaktioun. Mir schwätze mat him iwwer d‘Sécherheet an der Stad:

Ass d’Situatioun wierklech esou uerg? Ginn et genuch Street Worker? A misst net méi op d’Sozialaarbecht a manner op Repressioun gesat ginn?

Mam CSV-Politiker diskutéiere mer dann och iwwer de schlechten Zoustand vu ville Cafészëmmeren a Wunnengen um Terrain vun der Stad Lëtzebuerg.

Den Interview mam Stater Schäffen Maurice Bauer héiert der géint 10 op 8.

