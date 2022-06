En Freideg de Moie war d'Soziologin an déi Responsabel vum Service DropIn eis Invitée vun der Redaktioun.

Zanter dem Ufank vum EXIT-Programm vum Service DropIn vum Roude Kräiz 2015, dee Prostituéierten hëlleft fir aus dem Milieu erauszekommen, goufe 34 Kandidate begleet. Dat sot um Freideg de Moien d'Soziologin Tessy Funck bei eis op der Antenn. Nëmmen 8 sinn eraus komm. De gréissten Defi aus dem Prostitutiounsmilieu erauszekommen, wier déi komplett Ëmstellung vun de Liewensëmstänn. En Exit géif gemenkerhand 2 bis 3 Joer daueren.

D'Pandemie hat keen eendeitegen Effekt op d'Prostitutioun hei am Land. Verschiddener hätte wéinst Covid opgehalen, anerer sech awer och lancéiert. Elo géif ee gesinn, datt et awer allgemeng nees unzitt. Déi sougenannt Sexworker wieren awer an der Pandemie vergiess ginn, huet d'Invitée vun der Redaktioun kritiséiert. De Service DropIn schafft den Ament un engem spezifesche Programm fir Männer, déi sech prostituéieren. Si wiere wuel an der Minoritéit, sollten awer net vergiess ginn. Grënn fir sech ze prostituéieren, géifen d'Leit der vill nennen. Sief et virun der Rentrée, wa méi Schoulmaterial muss kaf ginn, fir de Studium oder souguer nach fir an d'Vakanz ze fueren.

Invité vun der Redaktioun: Tessy Funck

