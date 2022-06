E Méindeg de Moie war de Virolog an Immunolog am LIH eisen Invité vun der Redaktioun.

Am Kontext Corona am Hierscht, wier et decisiv, datt een e gesetzleche Kader hätt, wou e kéint reagéieren, ouni all Kéiers en neit Gesetz ze brauchen. Dat sot de Claude Müller am RTL-Interview um Méindeg de Mueren, Virolog, Immunolog a Member vum Experte-Rot vun der Regierung.

Et hätt een op alle Fall scho Modeller prett leien, fir op all Varianten kënnen ze regéieren.

D'Maskeflicht a Spideeler oder Altersheemer fale loossen? Do ass en Dr. Muller virsiichteg. Hei misst nämlech eng ganz vulnerabel Populatioun protegéiert ginn. Weider Booster-Impfungen wieren och nëtzlech. Et wier jo gewosst, datt d'Wierkung vun den Vaccinen noléisst.

Den Experte-Rot vun der Regierung huet säin Avis zur partieller Impfflicht nach net ginn. Et wier komplex, well sech eng Rei Saache geännert hunn. Ënnert anerem duerch déi nei Varianten oder d'Disponibilitéit vu Medikamenter. All deem misst Rechnung gedroen ginn, esou d'Explikatioune vum Professer Dr. Muller. Den Expertegrupp hat u sech eng Impfflicht fir d’Gesondheets- a Fleegeberuffer a fir Leit iwwer 50 Joer recommandéiert.

E geneeën Zäitpunkt, wéini den Avis virläit, wollt de Claude Muller net nennen. Mat et géif "keng Woche méi daueren".

Nach op d’Afepouken ugeschwat, do misst ee sech net ze vill Suerge maachen. Net well mer elo eng Pandemie haten, géif et heeschen, datt eng nei géif kommen, sou den Expert.

