D'Regierung hätt sech net esou vill Géigewand géint d'Index-Decisiounen erwaart an dowéinst wier d'Tripartitesgesetz deels adaptéiert ginn. Dat sot d'Déi Lénk Deputéiert Myriam Cecchetti um Dënschdeg de Mueren am RTL-Interview.

Egal wéi wier d'Tripartitesgesetz, dat e Mëttwoch soll gestëmmt ginn, eng Index-Manipulatioun. Déi Lénk si fir den Index, och wann et kloer wier, dass eleng den Index den aktuelle Kafkraaftverloscht net kéint kompenséieren. Den Index wier ebe keng sozial Mesure, e géif schliisslech vun den Entreprisen ausbezuelt ginn. Sozial Mesuren dogéint, wéi de Steierkredit, géifen duerch d'Steiere vun de Leit déi schaffe ginn, mat finanzéiert ginn. Dat wieren zwee verschidde puer Schong, sou d'Invitée.

Déi Lénk géinge scho jorelaang strukturell Ännerunge fuerderen, zum Beispill de Mindestloun eropsetzen oder d'Steiertabell un d'Inflatioun unzepassen. Vill Stéit, bis an d'Mëttelschicht eran, hätten den Ament Probleemer wéinst der Präisdeierecht. De Staat géif seng Responsabilitéit do net iwwerhuelen, kritiséiert d'Deputéiert Cecchetti. Wann de Staat kéint ermëttelen, wien déi vulnerabelst Leit sinn, da misst een dat och bei de Betriber fäerdegkréien. Do misst nämlech méi geziilt gehollef ginn, amplaz mat der Strenz all d'Betriber mat enger Index-Manipulatioun z‘entlaaschten.

Déi Lénk an den OGBL si sech politesch no a schaffe elo och an der Index-Diskussioun zesummen. Et hätt ee jo och schonn op anere Fronten zesummegeschafft an dat wäert een och an Zukunft maachen, zum Beispill a punkto Kannergeld. Déi Lénk ënnerstëtzen hir Memberen och wa se sech gewerkschaftlech wëllen engagéieren, egal bei wéi enger Gewerkschaft.



Kriminalitéit verlagert sech vun der Gare an d'Uewerstad wéinst Gentrifizéierung

A punkto Sécherheet a Kriminalitéit an der Stad ass et de Constat vun déi Lénk dass joerzéngtelaang eng schlecht Politik vun der DP gemaach gouf. De Garer Quartier wier ëmmer vernoléissegt ginn. Kriminalitéit, Prostitutioun, Drogenhandel an Obdachlosegkeet hätt sech ëmmer do ofgespillt a wier einfach lafe gelooss ginn. Elo géif de Quartier awer gentrifizéiert ginn an zum Beispill duerch den Tram eng Opwäertung kréien, d‘Wunnengen méi deier ginn. Dofir misst alles eraus wat net passt an dat wieren eben och Leit, déi um Rand vun der Gesellschaft liewen. De Probleem géif also nëmme verlagert ginn amplaz en mat adequaten soziale Mesuren unzegoen, sou nach d'Myriam Cecchetti vun Déi Lénk.

