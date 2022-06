E Mëttwoch de Moie war de President vun der Enseignantsgewerkschaft SNE eisen Invité vun der Redaktioun.

Wärend der Pandemie hu mer missen iergendwéi derduerch kommen. Ma d'Probleemer sinn awer déi nämmlecht bliwwe wéi virdrun. An dat géif fir Frust bei de Leit um Terrain suergen. Dat sot de Patrick Remakel, President vun der Enseignantsgewerkschaft SNE, am RTL-Interview e Mëttwoch de Moien. Sou géif de Personalmanktem bestoe bleiwen. D'Quereinsteiger wieren eng Reaktioun op eng Urgence gewiescht. Ma de System dierft net bestoe bleiwen, et wier just Gepléischters. Elo wieren nohalteg Léisungen néideg.

De Schong dréckt ënnert anerem och bei Kanner, déi spezifesch Hëllef brauchen. D'administrativ Prozedure wieren do ee grousse Probleem. Et dauert ze laang, bis dës Kanner iwwerhaapt gehollef kréien. Dat misst séier an onkomplizéiert kënne geschéien. D'Kand, an net Prozedure missten am Mëttelpunkt stoen. Do wier e Paradigmewiessel am Ministère néideg.

Datt elo eng 6. international Schoul zu Lëtzebuerg opgeet, fënnt den SNE net gutt. Hei géif e parallelle Schoulsystem geschaaft ginn, amplaz Léisungen am Lëtzebuerger Schoulsystem ze fannen an d'Offer ze diversifiéieren. An deem Kontext begréisst den SNE och d'Alphabetiséierung op Franséisch.

Allgemeng géifen d'Enseignantë bei de verschiddenen Dossieren net méi vun der Regierung mat agebonne ginn. Dobäi wiere si et, déi d'Probleemer kennen an och Léisunge proposéieren, sou nach de Patrick Remakel vun der Enseignantsgewerkschaft SNE.

Patrick Remakel

