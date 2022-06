En Donneschdeg de Moie war den LSAP-Deputéierten a Member vun der Chamber Spezialkommissioun "Tripartite" eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Mesurë vun der Tripartite vun Enn Mäerz sinn also an dréchenen Dicher. Ginn déi Mesuren zwee an en hallwe Mount, nodeems se ausgeschafft goufen, awer iwwerhaapt nach duer, fir d’Hausse vun den Energiepräisser ofzefiederen?

Ginn déi selwecht Rezepter ugewannt, wann d'Präisdeierecht weider unhält? Dat hu mer den LSAP-Deputéierten a Member vun der Chamber Spezialkommissioun "Tripartite" Dan Kersch en Donneschdeg de Moien hei op RTL gefrot.

Invité vun der Redaktioun: Dan Kersch

