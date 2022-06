E Méindeg de Moien ass de President vun der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi autark ass Lëtzebuerg? Wéi vill kënnen d'Bauere produzéieren? A wéi eng Roll kënnen d'Schoulkantinne spillen, wann et ëm de Marché fir déi Lëtzebuerger Landwirtschaft geet?

All dës Froe stelle mir e Méindeg de Moien dem Luc Emering, President vun der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren. Den Interview mam Invité vun der Redaktioun héiert Dir wéi gewinnt géint 10 op 8 live op eiser Antenne.

