Den Tankstellen hei am Land geet et relativ schlecht, betount de President vum Groupement pétrolier. Hie war e Freideg eisen Invité vun der Redaktioun.

Wann d'Spritpräisser héich sinn, verdéngt eng Tankstell net méi, well se jo selwer och deier muss akafen an d'Verkafspräisser awer gedeckelt sinn, sou de President vum Groupement pétrolier e Freideg de Moien hei op RTL. De Romain Hoffmann, selwer Bedreiwer vun Tankstellen, huet erkläert, datt wéinst den héije Präisser manner getankt gëtt an d'Tankstellen de méi héijen Akafspräis net ganz kéinten de Konsumente weiderginn.

Donieft ass de Sprit deelweis an zäitweis méi bëlleg am noen Ausland, well et do méi héisch staatlech Tankrabatter gëtt ewéi hei am Land. Well den däitschen Tankrabatt vu 35 Cent de Liter bis Enn August leeft an de Lëtzebuerger Rabatt vu 7,5 Cent just bis Enn Juli gëllt, huet de Romain Hoffmann sech dofir ausgeschwat, datt de Präis hei am Land un Däitschland ugepasst gëtt. Geschitt dat net, géing ee riskéieren, am August nach méi Perten ze maachen ewéi aktuell, mat deels 30, 40 oder souguer 50% Perte um Litrage.

Well Tankstellen hei am Land e maximale Präis vum Staat festgeluecht kréien, huet de Romain Hoffmann och eng jorelaang Fuerderung vum Secteur widderholl. An zwar, datt d'Tankstellen d'Präisser deeglech un d'Entwécklung vun de Präisser op den internationale Mäert solle kënnen upassen. Senger Meenung no hätt d'Regierung och nach Sputt, fir mat Subsiden dem Secteur ënnert d'Äerm ze gräifen. D'Mammenhaiser oder Marke vun den Tankstelle wieren iwweregens net d'Gewënner vun den héije Präisser, sou de Romain Hoffmann, mä dat wieren d'Produzentelänner. D'Fro vun enger extra Besteierung vun aussergewéinleche Beneficer géing sech hei am Land och deemno net stellen.

Hält déi aktuell Situatioun laang un, wier dem President vum Groupement pétrolier no mëttelfristeg mat Entloossungen ze rechnen. Oder, datt d'Ouvertureszäiten iwwerduecht ginn. Op d'Fro, ob d'Tankstellen hei am Land net hätte sollen den Austrëtt aus dem Tanktourismus gesi kommen a sech entspriechend hätte kënnen transforméieren, huet de Romain Hoffmann geäntwert, datt d'Zuel un Tankstellen zanter de 90er Jore konstant bliwwe wier an d'Quantitéit u Sprit, dee verkaf gëtt, ganz staark geschwankt hätt. Gläichzäiteg géing hien awer net schwaarz gesinn, well hie sech net kéint virstellen, datt d'Nopeschlänner laang kéinte mat hire Rabatter virufueren, well dat si extrem vill géing kaschten.

Invité vun der Redaktioun: Romain Hoffmann

