De President vun der Chambre Immobilière ass um Dënschdeg eisen Invité vun der Redaktioun.

Wie ka sech nach eng nei Wunneng oder en neit Haus leeschten? Wat bedeiten déi méi héich Zënse fir den Immobiliemarché?

Dat froe mer de Jean-Paul Scheuren. De President vun der Chambre Immobilière ass eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi kréie mer genuch bezuelbare Wunnengen op de Marché?

De Jean-Paul Scheuren ass live am Interview géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg