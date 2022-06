Dat sot d'Directrice vum Centre national de Prévention des Addictions. Si war e Méindeg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun.

D'Regulariséierung vum Cannabis wier ze begréissen, well esou kéint evitéiert ginn, dass Mënschen déi Cannabis konsuméiere, kriminaliséiert ginn. D‘Konsumente wieren net just Jonker, ma och vill Erwuessener. Dat sot d'Elena Bienfait um Méindeg de Moien. D‘Directrice vum CNAPA, dem nationalen Zenter fir Sucht-Preventioun war eis Invitée vun der Redaktioun. Donieft géing et drëm goen de Schwaarzmaart ze schwächen, well do villes géing verkaaft ginn, wéi zum Beispill Mëschunge mat Cannabis, déi effektiv gesondheetsschiedlech wieren. Jee méi Kontroll ee géing kréien, jee méi kéint een d'Qualitéit kontrolléieren a Gesondheetsrisken reduzéieren.

Jo, Cannabis hätt Suchtpotenzial, genee wéi all Substanz, wéi all Handlung an all Aktivitéit, esou eis Invitée. Sucht wier bestëmmt duerch verschidde Critèren. Et wier wichteg aus wéi engem Motiv eraus ee géing consomméieren, wéi dacks, a wéi enger Situatioun an natierlech a wéi enger Stëmmung een wier. An der EU wiere mëttlerweil 30 Prozent vun den Drogen-Therapien op Hanf-Drogen zeréckzeféieren. Dat beseet op d’mannst den neiste Joresrapport vum UNO-Büro fir Drogen- a Verbriechensbekämpfung UNODC.

Den Nationalen Zenter fir Sucht-Preventioun hätt awer keng Hausse vu Froen am Kontext Cannabis-Konsum festgestallt. Dogéint hätt een 2020 bei hirem Service „Fro No“ awer eng immense grousse Demande a punkto Alkohol-Sucht gehat. Déi meescht Demanden am CNAPA géinge awer erakommen am Bezuch op de Mediekonsum vu Jonken. Wärend dem Lockdown wieren de Medien-, de Bildschirm- an den Internet-Konsum op alle Fall an d‘Luucht gaangen an dat misst allgemeng thematiséiert ginn. D‘Preventioun misst ganz fréi ufänken. Dobäi misst ee léieren duerch Bewältegungsstrategien mat komplexen Situatiounen ëmgoen.

Och Erwuessener hätten an dëse schwéieren Zäiten dacks Problemer duerch de medialen Afloss an déi dacks negativ Berichterstattung, fir nach positiv ze bleiwen an doduerch géingen Ängschten entstoen. An do misst e léiere Grenze setzen an ofzeschalten, esou den Tipp vun der Direktesch vum CNAPA.

Invité vun der Redaktioun: Elena Bienfait

