En Dënschdeg de Moie war de President vun der Federatioun vum "Génie Technique" eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Betriber géifen déi vill Demanden den Ament net packen. Wéinst der Energie-Kris wéilten ëmmer méi Leit eng Wärmepompel oder eng Photovoltaik-Anlag, dat nach virum Wanter, ma et misst ee Gedold hunn, sot de Marc Thein am RTL-Interview den Dënschdeg de Moien.

Hien ass President vun der Federatioun vum "Génie Technique", wou Elektro-Technik, Heizung a Sanitär drënner falen. Dëst Joer wäert een nach normal kënnen ofschléissen, wéi et nächst Joer weidergeet, wéisst een dogéint net. Datt vum nächste Joer un déi nei Gebaier mat Wärmepompele missen ekipéiert sinn, géif op alle Fall nach méi Aarbecht bedeiten. Och dat géif en neien Challenge ginn, well seng Masutt- oder Gasheizung einfach duerch eng Wärmepompel ersetzen, wier net sou einfach. Hei wier eng gutt Berodung wichteg, well do spille verschidde Krittäre mat, wéi zum Beispill d'Capacitéit vun den Heizkierper. A bei engem ganz schroe Wanter géife Wärmepompelen eleng och net duergoen, esou de Marc Thein.

Invité vun der Redaktioun: Marc Thein

