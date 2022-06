Et sinn Auteuren, déi schwätze souguer vun der neier Sucht vum 21. Joerhonnert, sou d'Nathalie Keipes am RTL-Interview.

D'Direktesch vum CePAS, dem Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires war eis Invitée vun der Redaktioun.

Och hei am Land hätten Etüde bei Jugendlechen am Lycéesalter gewisen, dass 3 Jonker vun 10 soen, si wéilte gär hire Social-Media-Konsum reduzéieren, dat awer net fäerdegbruecht hunn. Respektiv géingen och 3 Jonker vun 10 soen, si wären op de soziale Medien ënnerwee, fir hiren negative Gefiller z'entgoen. An do géing et elo gëllen, opzeklären an de Jonke Pisten ze ginn, wéi se hiert Verhalen ännere kënnen, esou d'Invitée.



Och am neie Jugendpakt, dee bis 2025 soll ausgeschafft ginn, ginn dofir Piste gebueden. De Pakt baséiert nämlech op 3 Achsen a soll ënnert anerem d'Wuelbefannen an der Schoul verbesseren. Déi Jugendlech géinge vill Zäit an der Schoul verbréngen an, an Zäite vu Leeschtungsdrock a Stress, sollen dofir Raim an de Schoule geschaaft ginn, wou déi Jonk sech kënnen an de Pausen zeréckzéien, eng Partie Billard spillen oder och soss chillen an einfach näischt maachen. Verschidde Lycéeën hätten esou Raim och schonn zu "handyfräien Zonen" erkläert, och dat wier an Zukunft wichteg.

Déi 2. Achs concernéiert déi non-formal Bildung, also de Fräizäit- a Jugendberäich. Dee wier enorm wichteg, erkläert d'Nathalie Keipes. Gemengt sinn domat zum Beispill Jugendhaiser an Organisatiounen, wou déi Jonk kënne si wéi se sinn a wou keng Erwaardungen u si gestallt ginn. Besonnesch an dëser digitaler Zäit wier et wichteg, esou Alternativen zum Handy ze bidden, erkläert d'Direktesch vum CePAS. An dofir wier d'Achs vun der non-formaler Bildung och esou wichteg.

Déi 3. Achs soll iwwerdeems d'Zesummeschaffen tëscht de verschiddenen Acteure verbesseren. E wichtege Sujet ass dann natierlech och déi mental Gesondheet, besonnesch no der Pandemie. An enger Leeschtungsgesellschaft, an där Performance vill zielt, dierft et keen Tabu méi sinn, wann ee sech psychologesch Hëllef sicht an dat wier och eng Demande vun de Schüler. Do géing ee gär op de Wee goen, fir Informatiounszenteren en place ze setzen an och Appen z'entwéckelen, wou se iwwer den Handy kënnen orientéiert ginn a wou se och mat anere Jonke kënnen iwwer de Sujet schwätzen an informéiert ginn.



Op déi rezent Gewalt an engem Lycée ugeschwat, wou et jo e Video gëtt, sot d'Nathalie Keipes, et wéisst ee vun der Situatioun. Gewalt géif et ginn, bei Erwuessenen a bei de Jonken. D'Schoul misst eng gewaltfräi Zone bleiwen an dofir wär et wichteg, dass de Parquet ageschalt gouf an a sou engem Fall, Strofe gesprach ginn. Sou eng Gewalt misst Konsequenzen hunn an op kee Fall dierft ewechgekuckt ginn. D’Affer missten och wëssen, u wie se sech sollt adresséieren, fir Hëllef ze kréien, sou nach d'Nathalie Keipes.

