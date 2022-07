De Chef d'Etat Major vun der Arméi war e Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Zeeche stinn zanter dem Ukrainkrich op Oprëschtung. Bis 2028 wëll Lëtzebuerg seng Militärausgaben eropschrauwen an ee Prozent vu sengem PIB an d’Defense investéieren. Dat ass zwar ëmmer nach nëmmen d’Hallschent, vun deem wat d’Nato virschreift, mä fir e Land mat enger klenger Arméi nach ëmmer e considerabelen Effort. Wéi kënnen déi Suen an Zukunft sënnvoll agesat ginn? A wéi wëll d’Arméi déi néideg Leit heifir fannen?

Doriwwer schwätze mer mam Chef d’Etat Major vun der Arméi. De Steve Thull ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

Invité vun der Redaktioun: Steve Thull

