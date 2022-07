De Landwirtschaftsminister ass eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Hausse vun de Präisser wéinst der russescher Invasioun vun der Ukrain betrëfft jiddereen, och d’Landwirtschaft. Déi huet et nach mat ëmmer méi heefeg Dréchenten ze dinn an d’Bauere musse gläichzäiteg ekologesch Oplagen erfëllen.

Wat gesäit d’Regierung vir, fir de Baueren ze hëllefen ? Dat froe mer de Landwirtschaftsminister Claude Haagen de Moien hei der Antenn.

Well hien och Sozialminister ass, froe mir hien och, wéini am Pensiounssystem Schrauwe musse gedréint ginn fir ze garantéieren, datt et finanziell opgeet.

Den Interview mam Claude Haagen ass em 10 op 8 hei op RTL.

