Den Ombudsman fir d'Rechter vu Kanner a Jugendlecher war en Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Situatioun an de Prisongen zu Lëtzebuerg ass eescht an ugespaant an dat läit dorunner, datt se schonn zanter Joren ze voll sinn. Dat sot de Charel Schmit en Donneschdeg de Moien, als Erklärung firwat nees Mannerjäreger zu Schraasseg gelant sinn an dann och nach net separat vun der Erwuessene konnten ënnerbruecht ginn. Den Ombudsman fir d'Rechter vu Kanner a Jugendlecher war eisen Invité vun der Redaktioun. D'Infrastrukturen an d'Personal wieren och net adequat fir mat Jonken ze schaffen. Dowéinst wier et gutt, dass eng nei Gesetzgebung an der maach wier. Mat där kéinten an Zukunft da keng Mannerjäreger méi am Prisong landen an duerch déi sollen Alternativen zum Prisong ugebuede ginn. De Prisong wier ëmmer déi lescht Optioun.

D'Politik géif de Sujet vu Mannerjäregen am Prisong och eescht huelen. Ma, déi lescht 20 Joer wieren awer vill Feeler geschitt. Dës ze corrigéieren, géif natierlech Zäit kaschten. Et kéint een awer net soen, dass Jugendkriminalitéit zouhëlt. Aktuell géinge mir eng Phantom-Debatt féieren, wou Eenzelfäll de ganzen ëffentlechen Debat an d'Bild op eng ganz Generatioun géinge verzerren. Dowéinst bräicht ee ganz kloer Zuelen, Evaluatiounen, ob d'Mesurë wierken a wéi vill Réckfall-Quoten een hätt.

Zum Video, wou zwee Jonker op een drëtte Jonken aschloen, dee vill ënnert de Jonken op de soziale Medie gedeelt gouf, seet den Ombudsman, dass Gewalt géif Gewalt provozéieren. Do misst een dertëscht goen an dowéinst wier et och een Erzéiungsoptrag fir liicht Forme vu Gewalt wéi Mobbing ze ënnerbannen. An der Famill, an der Schoul, um Wee dohinner awer och op de Soziale Netzwierker. Schoule misste sécher Plaze sinn. An och technesch wier et méiglech, Kanner besser viru Gewalt am Internet ze schützen. E Smartphone kéint d'Iris vu Kanner a Jugendlechen erkennen an do kéint ee souwäit goen, dass wann den Handy erkennt, dass ee Mannerjäregen ee Gewaltvideo ophëlt, et fir hien net méiglech ass, den online ze setze, sou de Charel Schmit.

Rezent Etüde weisen all drop hin, dass Depressiounen an Angschtstéierunge bei Mannerjäregen an d'Luucht ginn an dofir misst den Zougang zu alle Servicer vun der mentaler Gesondheet verbessert ginn, fuerdert den Ombudsman fir d'Rechter vu Kanner a Jugendlecher. Et wier skandaléis, dass nach ëmmer keen Accord mat der Gesondheetskeess fonnt gi wier an de Verhandlunge mat de Kanner- a Jugend-Psychotherapeuten. Dat wier de falsche Message.

