E Méindeg de Moien war de Member am Verwaltungsrot vun der ASBL Rosa Lëtzebuerg eisen Invité vun der Redaktioun.

No 2 Joer Paus war de Weekend nees d'Pride Parade zu Esch dëst Joer mam Numm "Equality March" an domat och den Ofschloss vun der Lëtzebuerger Pride Week.

Dausende Leit hätte vun de Manifestatiounen an der Pride Week profitéiert. De Bilan wier positiv. Dat sot den Andy Maar vun der Associatioun Rosa Lëtzebuerg de Mueren am RTL-Interview, déi sech fir Homo, Bi, Trans an Intersex-Persounen asetzt.

Esou Evenementer wiere wichteg fir de politesche Message, d'Visibilitéit a fir Queer-Kultur unzebidden. Sief et bei der Adoptioun vu Kanner, wat d'Geschlecht am Etat Civil, oder sougenannten "Safe Spaces" ugeet. Dëst si Plazen, wou d'Queer-Communautéit ouni jugéiert ze ginn, kann zesumme kommen.

Et géif zwar eppes geschéien, ma, et ginn awer nach eng ganz Partie Schantercher déi d'Rechter vun der LGBTIQ+ uginn.

