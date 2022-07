En Dënschdeg de Moien war de Premier Conseiller de Gouvernement eisen Invité vun der Redaktioun.

Bei 41 Peegelen am Land gëtt reegelméisseg de Waasserstand gemooss. Den Internetsite Inondations.lu gouf mat Karten, wou et an der Vergaangenheet dacks zu Iwwerschwemmunge koum, erneiert.

An am Hierscht kënnt eng Applikatioun fir den Handy, déi d'Leit iwwer de Waasserstand informéiert. Dat sinn e puer vun de preventive Mesuren, déi virun Héichwaasser solle schützen. Dat sot den André Weidenhaupt, Premier Conseiller de Gouvernement am Ëmweltministère, en Dënschdeg de Mueren am RTL-Interview - bal ee Joer no den uergen Iwwerschwemmungen am Land.

Ween an engem Héichwaassergebitt well bauen, muss och speziell Autorisatiounen ufroen. Dernieft géife verschidde Flëss a Baache renaturéiert ginn, fir Iwwerschwemmungen ze evitéieren.

Den Ament mécht jo éischter dat dréchent Wieder Suergen. Drénkwaasser-Reserve ginn am Wanter gesammelt, kéinten awer wéinst den aktuelle Meteoskonditioune geschwë knapp ginn. Hei wier ee kuerz virun der Phase de Vigilance, esou nach den André Weidenhaupt aus dem Ëmweltministère.

Invité vun der Redaktioun: André Weidenhaupt

