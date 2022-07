E Mëttwoch de Moien ass d'Gesondheetsministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

Si soll zu dësem Zäitpunkt also net kommen, well et net verhältnisméisseg wier. Nodeems d'Regierung e Freideg schonn der breeder Ëffentlechkeet hir Positioun zu der Impfflicht géint de Covid presentéiert huet, ass e Mëttwoch de Mëtteg eng Regierungsdeklaratioun an der Chamber dozou. Mir schwätzen e Mëttwoch de Moie mat enger Ministesch, déi a Saachen Impfflicht ëmmer retizent war. D'LSAP-Gesondheetsministesch Paulette Lenert ass eis Invitée vun der Redaktioun géint 10 op 8. Vun hir wëlle mer ënnert anerem wëssen, wéi mer wëllen duerch den nächste Wanter kommen.

LIVESTREAM Radio

