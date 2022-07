E Freideg de Moien war de President vun der Bauerenzentral eisen Invité vun der Redaktioun.

Fir d'éischt eng Explosioun bei de Produktiounskäschten an elo kënnt och nach eng Dréchent dëse Summer derbäi. Mir maachen de Point mam President vun der Bauerenzentral iwwert d'Auswierkunge vum Krich an der Ukrain an dem aktuelle Wieder op d'Landwirtschaft zu Lëtzebuerg.

De Christian Wester ass eisen Invité vun der Redaktioun géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.