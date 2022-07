E Méindeg de Moien ass den Transportminister eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi gesäit d'Mobilitéit vun der Zukunft aus? Dat beschwätze mir de Méindeg de Moie mat eisem Invité vun der Redaktioun, dem Transportminister François Bausch. Keng nei Verbrenner-Autoe méi no 2035, ma sougenannten E-Fuels sinn awer ok. Wéi ass dat ze erklären? A sti mir da mam neien Elektroauto trotzdeem weider am Stau? Oder klammen d'Leit duerch de gratis ëffentlechen Transport awer lues a lues op de Bus, den Zuch an den Tram ëm? Op all dës Froe versiche mir géint 10 op 8 eng Äntwert ze fannen. Dir héiert den Interview mam Transportminister François Bausch wéi gewinnt live hei op RTL.

