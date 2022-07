En Dënschdeg de Moien ass d'Inneministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

Kënnt no der Reform vun der Grondsteier och eng nei Spekulatiounssteier? Nieft dëser Fro schwätze mir mat der Inneministesch Taina Bofferding och iwwert dat neit Gesetz zu de Rechter a Flichten vu Kommunalpolitiker.

Si ass de Moien eis Invitée vun der Redaktioun. Den Interview héiert Dir wéi gewinnt géint 10 op 8 live hei op der Antenn.

LIVESTREAM Radio

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.