E Mëttwoch de Moie ass d'Presidentin vun der Nationaler Associatioun vun den Infirmièren eis Invitée vun der Redaktioun.

Ëmmer méi Leit dréien dem Santéssecteur de Réck oder denken op mannst doriwwer no. Wéi geet een ëm mam Personalmanktem? A wéi kann de Secteur valoriséiert ginn, notamment och fir Nowuess unzezéien?

Dat si Froen, déi mir e Mëttwoch mat der Anne-Marie Hanff beschwätzen. Si ass Presidentin vun der Nationaler Associatioun vun den Infirmièren an Infirmieren an de Moien eis Invitée vun der Redaktioun. Den Interview héiert Dir wéi gewinnt géint 10 op 8 hei op der Antenne.

