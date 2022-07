E Freideg de Moie war de President vum Landesverband eisen Invité vun der Redaktioun.

Am Regierungsrot soll e Freideg de sougenannten Tankrabatt ëm ee Mount – bis Enn August – verlängert ginn. U sech sollt déi Reduktioun vu 7,5 Cent um Liter Bensinn an Diesel bis Enn vun dësem Mount gëllen. Lo wëll een dann awer gläich zéie mat Däitschland, dat säin Tankrabatt, dee méi héich ass, och bis Enn August lafe léisst. Déi Gréng halen, eegenen Aussoen no, näischt vun där Präisreduktioun. Mä droen de Kompromëss awer als Regierungspartner mat.

Alles op d’Schinn, seet de President vum Landesverband, der gréisster Eisebunnsgewerkschaft am Land. De Georges Merenz war eisen Invité vun der Redaktioun.

Et géif scho vill gemaach ginn, mä et kéint een nach méi maachen. Nei Linne solle kommen an op enger Streck wéi Biissen missten nees Persounenzich fueren. De ganze Fret misst vun der Strooss eriwwer op d’Schinn.

D'Agressiounen am ëffentlechen Transport wären an de staarke Covid-Zäiten zréckgaangen, mä hätten elo, wou nees méi Leit mam Zuch fueren, zougeholl. D'Maskeflicht hätt warscheinlech och negativ derzou bäigedroen, sou de Georges Merenz.

