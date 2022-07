En Dënschdeg de Moie war d'Presidentin vum OGBL eis Invitée vun der Redaktioun.

Souvill zur Summerpaus: Den 3. August presentéiert de Statec nei Berechnungen iwwert d'Inflatioun an den Direkter vum Statec sot hei op RTL e Méindeg de Moien, datt d'Inflatioun riskéiert, dat nächst Joer méi héich ze sinn ewéi erwaart. Dem Serge Allegrezza no riskéiert dowéinst och, eng nei Tripartite méi séier mussen aberuff ze ginn a méi intensiv ze ginn.

Wat seet den OGBL dozou? Wéi eng Revendicatiounen huet déi eenzeg Gewerkschaft, déi d'Verréckele vum Index trotz Kompensatiounsmesurë refuséiert huet? A wat muss gemaach ginn, wann et a Richtung Rezessioun geet? Dat hu mir d'Presidentin vum OGBL en Dënschdeg de Moien hei op RTL gefrot.

Invité vun der Redaktioun: Nora Back

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video).