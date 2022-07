E Mëttwoch de Moien ass de President vun der Pensiounskeess eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Regierung huet am Abrëll decidéiert, de Cotisatiounstaux fir de Pensiounssystem fir d'Period 2023 bis 2032 bei 24 Prozent ze loossen. Och wa laang a besonnesch ganz laangfristeg gekuckt de System net méi opgeet, wier en aktuell nach op zolitte Been. Well et awer méi drastesch Mesurë musse ginn, wann ee méi laang waart a well et politesch schwiereg Decisioune sinn, déi eng Kéier musse geholl ginn, sollen d'Sozialpartner zesumme mat Regierungsvertrieder lo scho kucken, wat kéint gemaach ginn.

Fir de Point iwwert d'Situatioun ze maachen, ass e Mëttwoch de Moien den Alain Reuter, de President vun der Pensiounskeess eisen Invité vun der Redaktioun hei op RTL. Den Interview ass ewéi gewinnt um 10 op 8 hei op RTL.

