Dat sot d'Presidentin vum Planning Familial. Si war en Donneschdeg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun.

De Kondom ass net méi "in". E gëtt manner benotzt, bedauert d'Ainhoa Achutegui, d'Presidentin vum Planning familial. E géif manner bei der Verhütung an den Asaz kommen, awer speziell och als Schutz viru Krankheeten, déi sech sexuell iwwerdroen. Et wéilt een eng Campagne maache speziell bei de Jonken, fir de Gummi nees méi populär ze maachen.

Eenzel Krankheete wéi Chlamydien, Syhiliis oder Tripper géifen zouhuelen. Et géif een och gesinn, datt Fraen ëmmer manner hormonell wëlle verhüten.

Hei am Land missten och Etüde gemaach ginn iwwer déi sexuell Gewunnechte vun de Leit. Fir besser ze reagéieren a fir besser ze hëllefen. Am Ausland gëtt dat gemaach.

An den USA gouf jo d'Recht op Ofdreiwung gekippt. Dat, wat an Amerika geschitt ass, ass iwwerall méiglech, och hei am Land. Fraerechter sinn ni en Acquis, sot weider d'Ainhoa Achutegui. D'Recht op Ofdreiwung sollt an d'Lëtzebuerger Verfassung drastoe kommen, fuerdert de Planning. Dat wär e kloert Zeeche fir d'Fraerechter a kéint net sou einfach gekippt ginn. Zuelen iwwer all d'Ofdreiwunge hei am Land hätt een net. Beim Planning waren et d'lescht Joer 565 Schwangerschaftsofbréch.

Ofdreiwunge hätt et ëmmer ginn a géif et ëmmer ginn an et misst dofir gesuergt ginn, datt se a Sécherheet gemaach ginn a keng Frae stierwen, sou nach d'Presidentin vum Planning Familial.

Invité vun der Redaktioun: Ainhoa Achutegui

