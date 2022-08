E Méindeg de Moie war de Kulturanthropolog eisen Invité vun der Redaktioun.

Medieberichter iwwer problematesch Mineuren, déi aus dem Ausland kommen, hu sech an de leschte Joer geheeft. Do wier e ganz negatiivt Bild gezeechent ginn, dat sech an de Käpp vun de Leit festgesat huet, kritiséiert den Prof. Dr. Gilles Reckinger. Hien ass Kulturanthropolog a war um Méindeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

An enger Etüd huet de Kulturanthropolog versicht mat deene Jonken a Kontakt ze kommen, esou wéi och mat Akteuren um Terrain, wéi de Sozial-Aarbechter.

Dobäi wier opgefall, dass Medien dacks verkierzt an ondifferenzéiert iwwer Fäll vu Kriminalitéit géinge beriichten an doduerch eng schwaarz-wäiss Duerstellung eriwwer bréngen. Dat wier fir déi spezifesch Communautéit net gutt. An dat géing dann och populistesch Usiichte promouvéieren.

Dat Bild, dat d'Gesellschaft vum "kriminellen mannerjärege Refugié" huet, sollt dekonstruéiert ginn, well dat hätt näischt mat der Realitéit ze dinn, esou den Prof. Dr. Gilles Reckinger.

An enger nächster Phas vun der Etüd wéilt de Kulturanthropolog dowéinst weider fuerschen, fir méi iwwert den Hannergrond vun de Mineuren erauszefannen. Doriwwer eraus sollt verhënnert ginn, dass eng Grupp vu Leit duerch Eenzelfäll stigmatiséiert gëtt. Dat géing nämlech, wéi bei enger Spiral, dozou féieren, dass si sech manner gutt integréieren.

Invité vun der Redaktioun: Prof. Dr. Gilles Reckinger

