En Dënschdeg de Moien ass de Generaldirekter vun Luxembourg for Tourism eisen Invité vun der Redaktioun.

Zwee an een halleft Joer nom Ufank vun der Pandemie a matzen an enger staarker Inflatiounsperiod mat héijen Energiepräisser werfe mer e Bléck op de Lëtzebuerger Tourismus.

Wéi een Effet haten an hunn dës international Krisen? Wat feelt hei am Land a Punkto touristesch Offer? A wéi kann een an Zäiten vu Klimawandel den Tourismus méi nohalteg gestalten? Dat froe mer den Dënschdeg de Moien de Generaldirekter vun Luxembourg for Tourism. De Sebastian Reddeker ass géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg