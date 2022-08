E Freideg de Moien ass den CSV-Deputéierten eisen Invité vun der Redaktioun.

D'CSV wëll also de Kafkraaftverloscht vun de Leit kompenséieren an ass dogéint, Indextranchen "endlos" weider ze verréckelen.

Wéi géing d'CSV da mat den Indextranche vu Juli a vun Enn vum Joer ëmgoen? Wat géing se fir d'Betriber maachen? A wat proposéiert déi gréisst Oppositiounspartei als Alternativen zu de Steierkrediter?

Dat froe mir den CSV-Deputéierten a fréiere Gewerkschaftler Marc Spautz. Hien ass e Freideg de Moien ëm 10 op 8 Invité vun der Redaktioun hei op RTL.

