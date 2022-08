En Dënschdeg de Moien ass d'Generaldirektesch vun Esch2022 eis Invitée vun der Redaktioun.

Mir sinn an der Halbzeit vun Esch2022, der Minettmetropol als europäesch Kulturhaaptstad. Wei ee Bilan kann een zéien? Wat ass gutt a wat manner gutt gelaf? Wéi kënnt d'Kulturhaaptstad bei de Leit un? Wat erwaart eis nach bis Enn dës Joers? A wei gëtt sech virbereet op eventuell nei Corona-Restriktiounen am Hierscht? Dat froe mer en Dënschdeg de Moien d'Generaldirektesch vun Esch2022. D'Nancy Braun ass géint 10 op 8 eis Invitée vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.