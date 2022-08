Dat fënnt de President vun der Doktesch- an Zänndokteschassociatioun. Hie war e Mëttwoch de Moie eisen Invité vun der Redaktioun.

Mam Gesetzprojet iwwert de Virage ambulatoire läit de Fokus weiderhin um Spidol a beim Staat, amplaz dass méi dezentraliséiert gëtt. Déi reell Besoine vun de Patiente ginn domat net richteg a Betruecht gezunn, wat eleng schonn déi laang Waardezäite fir e Rendez-vous bei engem Spezialist weisen. Dat sot den Dr Alain Schmit e Mëttwoch de de Moien. De President vun der AMMD war eisen Invité vun der Redaktioun. D'Associatioun vun den Dokteren an Zänndoktere wënscht sech méi dezentral Strukturen, wéi beispillsweis den IRM-Zenter um Potaschbierg. D'Initiativ dofir misst awer kloer bei der Dokterschaft leien, well si am beschten wëssen, wat gutt fir de Patient ass an déi Gestaltungsfräiheet misste si zeréckkréien, fuerdert de President vun der AMMD. Wat d'Garden ubelaangt, hätt d'AMMD sech vill Gedanke gemaach, seet den Alain Schmit, a grad mat méi dezentrale Strukturen an ambulanten Prise-en-chargë wier dee Problem méi einfach an de Grëff ze kréien.

Als eng "Mogelpackung" bezeechent den Dokter iwwerdeems de Gesondheetsdësch, well de Staat do net oppe wier fir sämtlech Propositiounen an Iddien. Et hätt ee souguer ausgeschaffte Projeten zum Beispill an der Digitalisatioun mat op de Gesondheetsdësch geholl, ma d'Politik wier do net als Moderator opgetrueden, mee als "Parti pris" an doduerch wier eng éierlech Diskussioun tëscht den Acteuren net méiglech gewiescht. Fazit wär, dass elo e Gesetzprojet géing um Dësch leien, deen iwwerhaapt net erëmspigelt, wat d'Dokteren iwwer Joren thematiséiert hunn.

An engem klenge Land wéi Lëtzebuerg, wou et u Ressourcë wéi Dokteren a Personal géing feelen, wéilt een trotzdeem eng fortschrëttlech Medezin ubidden. Aktuell géinge mer awer op eng Situatioun histeiere wéi an England mam NHS (National Health Service), wou Patiente fir Rendez-vouse beim Spezialist, zum Beispill fir eng Hëft-Prothees, bis zu 5 Joer mussen waarden.

Den Alain Schmit schwätzt vun enger planwirtschaftlecher Approche vun der Regierung, déi absolut net am Sënn vum Patient wier. D'AMMD fuerdert dofir eng Medezin, déi vum Generalist ausgeet a parallel eng Vernetzung vun der medezinescher Versuergung mat de Spezialisten.

Invité vun der Redaktioun: Alain Schmit

